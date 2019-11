Przed losowaniem fazy grupowej Euro 2020, Zbigniew Boniek podzielił się w rozmowie z "Super Expressem" swoimi przemyśleniami dotyczącymi drużyn, z którymi mogliby zmierzyć się Polacy. Prezes PZPN chciałby trafić do grupy z Anglikami lub Niemcami z pierwszego koszyka, a z trzeciego z Turcją. Jego zdaniem trzeba uniknąć Włochów i Hiszpanów, z którymi reprezentacja Polski zawsze ma ogromne problemy.

- Wygrana z Niemcami 2:0 w Warszawie to najpiękniejszy mój moment jako prezesa PZPN. Dlatego zawsze będę miał słabość do dwóch piłkarzy. Do Mili i Milika, bo to właśnie oni strzelili wtedy bramki - powiedział Zbigniew Boniek. Prezes PZPN wskazał także grupę, która jego zdaniem rzeczywiście może zostać wylosowana. Jego zdaniem Polska może trafić na Anglię, Portugalię i Gruzję.

O ile na grupę marzeń Bońka są szanse, o tyle na grupę z Anglią, Portugalią i Gruzją Polacy trafić już nie mogą. Wszystko z powodu zasad ustalonych jeszcze przed losowaniem, przez co Gruzini nie trafią do jednej grupy z Anglikami, o czym prezes PZPN najprawdopodobniej zapomniał. Wszystkie zasady dotyczące losowania tłumaczy dokładnie w tym tekście.