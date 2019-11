Euro 2020 rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 12 lipca. Turniej zostanie rozegrany w 12 państwach, a gospodarzami będą Kopenhaga, Amsterdam, Bukareszt, Dublin, Bilbao, Budapeszt, Glasgow, Monachium, Baku, Petersburg, Rzym oraz Londyn. W turnieju finałowym zagrają 24 zespoły, z których 20 wywalczyło awans bezpośrednio w eliminacjach. O pozostałe cztery miejsca drużyny będą walczyć w marcowych barażach.

REKLAMA

Podział na koszyki przed losowaniem Euro 2020:

Koszyki przed losowaniem Euro 2020 Marta Kondrusik

Polska trafiła do 2. koszyka, wraz z Francją, Szwajcarią, Chorwacją, Holandią oraz Rosją. Gospodarze zostali już przypisani do poszczególnych grup. Po przydzieleniu ich do grup w których będą gospodarzami, okazało się, że w 1. koszyku pozostają Belgia i Ukraina. Ukraińcy nie mogą zagrać w grupie z Rosją, gdzie brakowało drużyny z 1. koszyka, przez co stało się jasne, że zagrać w niej muszą Belgowie, a Ukraińcy zagrają w grupie z m.in. Holandią. Z tego powodu stało się jasne, że Polacy wylosować mogą z 1. koszyka Włochów, Anglików, Niemców lub Hiszpanów.

Podobnie wygląda sytuacja w 4. koszyku, gdzie wśród zespołów rywalizujących w barażach znajduje się aż czterech gospodarzy: Rumunia, Węgry, Irlandia i Szkocja. W tym przypadku powstał jednak kłopot z ich przypisaniem do grupy, ze względu na fakt, że w jednej dywizji znalazły się Rumunia oraz Węgry. Jeśli awans wywalczy Rumunia, trafi do grupy C, a w grupie F znajdzie się zwycięzca dywizji D. Jeśli awans wywalczy inna drużyna z dywizji A, trafi ona do grupy F, a zwycięzca dywizji D do grupy C.

Podział zespołów w barażach przed Euro 2020 (półfinały):

Dywizja A: Islandia vs Rumunia, Bułgaria, Bułgaria vs Węgry

Dywizja B: Bośnia i Hercegowina vs Irlandia Północna, Słowacja vs Irlandia

Dywizja C: Szkocja vs Izrael, Norwegia vs Serbia

Dywizja D: Gruzja vs Białoruś, Macedonia Północna vs Kosowo

Grupy Euro 2020: Gdzie może trafić Polska Marta Kondrusik

Początek losowania w sobotę o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl.