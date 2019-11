- Logistycznie wszystko mamy przygotowane. Wszędzie byliśmy, wszystko obejrzeliśmy - zapewniał Zbigniew Boniek w programie Sekcja Piłkarska. PZPN zadecyduje, gdzie urządzi bazę Polaków tuż po sobotnim losowaniu grup Euro. Zadecyduje to może zbyt duże słowo, właściwie to uruchomi jeden z przygotowanych wcześniej wariantów. Tych jest kilka. Jeden ośrodek jest dla nas zarezerwowany z wysokim priorytetem. Tzn. biało-czerwoni mają do niego pierwszeństwo. W innym są na liście tuż po innej reprezentacji. Wszystko i tak zdeterminuje sobotnie losowanie. Po co komu baza na Wyspach Brytyjskich, gdy okaże się, że gra w Rzymie i Baku? Logistyka tych mistrzostw jest trudna.

REKLAMA

Zbigniew Boniek za Monachium i Budapesztem

Przyszłoroczne ME odbędą się w 12 krajach. To z tego powodu UEFA zrezygnowała z obowiązku, by uczestnicy turnieju stacjonowali w kraju jednego z organizatorów. Polska mogła zrobić swoją bazę nawet nad Wisłą. Taki pomysł był rozważany, gdybyśmy trafili do grupy B grającej w Kopenhadze i Sankt Petersburgu. Od pewnego czasu jasne było, że to niemożliwe. Tam zagrać musi Belgia oraz Rosja i Dania (gospodarze). Baza biało-czerwonych podczas Euro 2020 na pewno będzie zatem za granicą. Gdzie?

Prezes PZPN Zbigniew Boniek chciałby zagrać w Monachium i Budapeszcie. Grupa F to pod względem logistyki i komfortu podróży jedna z najlepszych grup. Dwa miasta dzieli tylko półtorej godziny lotu samolotem. Grając w grupie F można spokojnie rozlokować się np. w jednej z zaproponowanych przez UEFA baz w Monachium lub w Budapeszcie. PZPN ponoć bardzo ceni lokalizację w jednym z tych miast.

W przypadku awansu z grupy F do 1/8 finału, sytuacja nadal też jest dobra. Kolejne mecze zaplanowano bowiem w Bukareszcie, Budapeszcie lub Dublinie.

Polacy jednak wcale nie muszą zamieszkać w Niemczech. Jeśli los przydzieli nas do grupy D (Londyn, Glasgow) lub E (Bilbao, Dublin) to rozsądna wydaje się opcja bazy na Wyspach Brytyjskich. Zresztą aż trzy z ośmiu starć 1/8 finału ME zaplanowano właśnie na Wyspach. Dodatkowo drużyny, które dotrą do półfinału mogą zmienić swoją bazę pobytową i zakwaterować się właśnie w Londynie. To tam zaplanowano ostatnią fazę imprezy.

Męczące Baku

Najgorsze rozstrzygnięcie zakłada dla nas znalezienie się w grupie A. Jej gospodarzami są Rzym i Baku. Oba miasta dzieli 4 tys. kilometrów. Tę trasę samolot pokona w ponad 5 godzin. Drużyna, która zostanie do niej przydzielona, może mieć szczególnego pecha, również przez rozkład spotkań.

Można bowiem trafić na terminarz, który po meczu w Baku za 4 dni przewiduje mecz w Rzymie, a po kolejnych 4 dniach ostatnie grupowe starcie w Baku. Inny harmonogram po otwierającym meczu w Rzymie zakłada dwa spotkania w Azerbejdżanie. To dlatego związek ma też zbadaną kwestię bazy w tym odległym kraju, ale woli jej uniknąć. Poza tym baza w Baku na dłuższą metę jest męcząca i mało praktyczna.

Drużyny, które awansują z grupy A do 1/8 finału, po meczach w Baku, będą musiały udać się na spotkania w Londynie, Amsterdamie lub Bilbao, a to loty jeszcze dłuższe niż do Rzymu. Jeśli przed losowaniem można mieć jedno życzenie to brzmi ono: tylko nie grupa A!

Grupy Euro 2020: Gdzie może trafić Polska Marta Kondrusik

Wszystko jasne w sobotni wieczór losowania grup Euro 2020

Na losowanie w Bukareszcie, które rozpocznie się w sobotę o godz. 18, wybiera się dziewięciu przedstawicieli PZPN. Oprócz prezesa Zbigniewa Bońka i trenera Jerzego Brzęczka będą tam sekretarz związku Maciej Sawicki, wiceprezes ds. szkoleniowych Piotr Koźmiński, dyrektor ds. komunikacji i mediów Janusz Basałaj, doradca ds. sportu prezesa PZPN Piotr Burlikowski, rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, dyrektor departamentu logistyki i administracji Andrzej Zaręba, oraz Łukasz Gawrjołek, team manager ds. logistyki. Po losowaniu panowie od razu omówią najkorzystniejszy dla biało-czerwonych wariant bazy, a w niedzielę po południu Kwiatkowski, Zaręba i Gawrjołek wyruszą do wybranego ośrodka, by dopinać z nim szczegóły. Jerzy Brzęczek możliwe bazy kadry wizytował już wcześniej. Do docelowej prawdopodobnie poleci w późniejszym terminie.

Na ME Polacy wylecą prawdopodobnie pod koniec pierwszego lub na początku drugiego tygodnia czerwca 2020 roku. W bazie muszą zameldować się 5 dni przed pierwszym meczem turnieju. Wcześniej do Euro mają przygotowywać się w hotelu Remes Sport&Spa w Opalenicy koło Poznania. Wiele wskazuje na to, że to na stadionie przy Bułgarskiej Polska zagra ostatni mecz przed turniejem. O pozostałych trzech sprawdzianach w programie “Sekcja Piłkarska” mówił prezes PZPN. Materiał do obejrzenia poniżej.

To również w najbliższy weekend powinno być jasne, gdzie na wyjazdowy marcowy mecz pojedzie Polska. Jednym z naszych możliwych rywali jest Anglia, pod warunkiem, że nie trafimy na nią w grupie Euro.