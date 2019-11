Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020 rozpoczną się 12 czerwca i potrwają do 12 lipca. 16. edycja turnieju zostanie będzie toczyć się w 12 państwach. Miastami-gospodarzami Euro 2020 będą: Kopenhaga (stadion Parken), Amsterdam (Johan Cruyff ArenA), Bukareszt (Stadionul National), Dublin (Aviva Stadium), Bilbao (San Mames), Budapeszt (Puskas Arena), Glasgow (Hampden Park), Monachium (Allianz Arena), Baku (Stadion Olimpijski), Petersburg (Stadion Kriestowskij), Rzym (Stadio Olimpico) oraz Londyn (Wembley). W przyszłorocznych finałach będą uczestniczyć 24 reprezentacje.

Reprezentacja Polski zapewniła sobie udział w finałach europejskiego czempionatu już w październiku. Drużyna Jerzego Brzęczka ostatecznie wygrała grupę G, w której rywalizowała z: Austrią, Izraelem, Macedonią Północną, Łotwą i Słowenią. Drugie miejsce i awans na Euro 2020 wywalczyli w naszej grupie reprezentanci Austrii.

Losowanie fazy grupowej ME odbędzie się w sobotę w Bukareszcie. Polska kadra znalazła się w 2. koszyku, a z niego może trafić do grupy z: Włochami, Anglią, Hiszpanią lub Niemcami. Jak na razie znamy 20 uczestników turnieju - kolejne cztery reprezentacje zostaną wyłonione w barażach zaplanowanych na marzec 2020 roku.

Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Euro 2020:

I koszyk: Włochy, Belgia, Anglia, Niemcy, Ukraina, Hiszpania

II koszyk: Francja, Polska, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia, Rosja

III koszyk: Portugalia, Turcja, Dania, Czechy, Szwecja, Austria

IV koszyk: Walia, Finlandia, zwycięzcy czterech barażów

Zespoły "przypisane" do grup przed losowaniem fazy grupowej Euro 2020:

Grupa A: Włochy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka

Grupa B: Belgia, Rosja (gosp.), Dania (gosp.), zesp. z IV koszyka

Grupa C: Ukraina, Holandia (gosp.), zesp. z III koszyka, zw. barażu dywizji A/D

Grupa D: Anglia (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zw. barażu dywizji C

Grupa E: Hiszpania (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zw. barażu dywizji B

Grupa F: Niemcy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, zesp. z IV koszyka (w przypadku awansu Węgier, to oni trafią do grupy F z barażu dywizji A)

Podział zespołów w barażach przed Euro 2020 (półfinały):

Dywizja A: Islandia vs Rumunia, Bułgaria, Bułgaria vs Węgry

Dywizja B: Bośnia i Hercegowina vs Irlandia Północna, Słowacja vs Irlandia

Dywizja C: Szkocja vs Izrael, Norwegia vs Serbia

Dywizja D: Gruzja vs Białoruś, Macedonia Północna vs Kosowo

Losowanie fazy grupowej mistrzostw Europy 2020. Gdzie i o której godzinie obejrzeć transmisję gali w Bukareszcie? TV, stream online, na żywo, 30.11

Transmisję TV sobotniego losowania grup ME 2020 przeprowadzą: TVP Sport i TVP 1. Przebieg gali w Bukareszcie będzie można też śledzić w Internecie - na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Studio zaplanowano na godz. 17:05 (TVP Sport), a transmisja losowania rozpocznie się o 18:00 w TVP Sport (18:25 w TVP 1).

