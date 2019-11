Sonny Kittel chciałby grać w reprezentacji Polski. 26-letni pomocnik HSV otrzymał niedawno polskie obywatelstwo, a Jerzy Brzęczek przyznał na jednej z konferencji prasowych, że obserwuje tego piłkarza. Tematu gry Kittela w polskiej kadrze jednak nie ma, o czym poinformował Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

REKLAMA

Tak do Euro 2020 będzie przygotowywać się kadra Brzęczka [WIDEO]

- Nie ma tematu, nie traćmy czasu. Jak zostałem prezesem w 2012 roku, powiedziałem, co zrobimy, a czego nie. I mogę powtórzyć - jeśli chodzi o wszystkie reprezentacje Polski - to my gramy Polakami. Nie dotyczy to tych, którzy już są w kadrze. Nie chcemy za to zawodników, którzy chcą być Polakami tylko dlatego, bo jedziemy na jakąś imprezę - przyznał Boniek w "Prawdzie Futbolu" Romana Kołtonia.

I dodał: - Nie znam Kittela, można powiedzieć, że jest Polakiem, ale jeśli w wieku 26 lat wyrabia paszport, bo tak się składa, że reprezentacja gra na Euro, to nas to nie interesuje. Nie jest to piłkarz, który pojedzie z nami na mistrzostwa Europy. Jak jako prezes mam swoją strategię: nie farbujemy już lisów. On teoretycznie jest Polakiem, ale inaczej byłoby, gdyby od dawna miał paszport i pukał do kadry 10 lat temu. Nie będziemy nikogo naturalizować. Mamy taką zasadę, że gramy polskimi piłkarzami. Jeśli chodzi o Kittela, to nie wiem, czy on na tyle się wyróżnia, by grać w reprezentacji Polski - zakończył Boniek.

Sonny Kittel ma 26 lat. Jest piłkarzem HSV i gra na poziomie 2.Bundesligi. Jest ofensywnym zawodnikiem. Może grać jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy. W tym sezonie strzelił 9 goli w 16 meczach i miał dwie asysty. Wcześniej grał w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl