debordian godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Nie ośmieszajcie się. Dwa dobre mecze i już powołanie? Wilczek jest liderem strzelców w lepszej lidze od polskiej i powołania nie otrzymuje. Przybyłko jednym z lepszych w MLS (porównywalny poziom do polskiej ligi) i też nie otrzymuje. A więc dlaczego Wszołek miałby otrzymać powołanie? Jak już, to wszystkich trzech trzeba powołać. I niech nikt mi nie wyskakuje z idiotycznym tekstem, że Wilczek się nie sprawdził, bo w obecnej formie jest to drugi polski napastnik. Zagraniczni dziennikarze nie potrafią zrozumieć, dlaczego to nie on dostaje powołanie, a Piątek.