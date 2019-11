"Po nieudanym turnieju zawsze przychodzi czas refleksji [...]. Do tego przyszedł nowy szkoleniowiec, którym został człowiek bez doświadczenia w pracy selekcjonera. Potrzebny był okres dotarcia się by przyszły pozytywne efekty. Oglądając reprezentację, widziałem regularne postępy i wydaje się, że w ostatnich tygodniach Jerzy Brzęczek znalazł system, który działa. W listopadowych spotkaniach kadra grała na wielkim luzie. Nie wiem, czy wpływ na to miał brak presji związanej z awansem, jednak widać było, że wreszcie cieszyła się grą. To świetny znak" - napisał Jerzy Dudek w felietonie opublikowanym na łamach "Przeglądu Sportowego".

Były bramkarz reprezentacji Polski pochwalił Brzęczka również za wprowadzenie do narodowej kadry nowych twarzy. Zdaniem Dudka taka decyzja wymagała sporej odwagi - zwłaszcza w przypadku Arkadiusza Recy, który jeszcze kilka miesięcy pełnił w Atalancie rolę "żelaznego rezerwowego. "Cieszy mnie, że piłkarze swego czasu kwestionowani, jak Arek Reca, Sebastian Szymański czy Krystian Bielik zdołali umocnić pozycję w reprezentacji. Szczególnie imponuje odporność Recy. Nie poddał się mimo krytyki, wrócił, zaczął regularnie grać dla SPAL i jest kluczowym ogniwem. Dziś nikt nie będzie Brzęczkowi wypominać tego, że powoływał go mimo, iż ten w ogóle nie występował w klubie" - ocenił były golkiper Liverpoolu i Realu Madryt.

Zwycięzca Ligi Mistrzów z 2005 roku odniósł się też do ewentualnych, przyszłych powołań dla Jakuba Błaszczykowskiego. 34-letni skrzydłowy Wisły Kraków dopiero co wyleczył kontuzję i powrócił do gry w meczu ze Śląskiem Wrocław. "Ciekawi mnie, jak rozwinie się ta sytuacja. Kuba nie był powoływany ze względu na kontuzję i między innymi dzięki temu skupialiśmy się na sporcie, co jest zdrowe [...]. Dziś dywagowanie, czy powinniśmy zabierać Błaszczykowskiego na ME, jest absurdalne, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakiej formie będzie wiosną. Dopiero wtedy powinniśmy rozmawiać na temat jego przydatności dla kadry" - stwierdził Dudek.

