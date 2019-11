We wtorek z reprezentacją Polski pożegnał się Łukasz Piszczek, a kolejny będzie Jakub Błaszczykowski? To możliwe. Obaj panowie przez lata grali ze sobą na prawej stronie Borussii Dortmund oraz reprezentacji Polski. 34-letni Piszczek już po mistrzostwach świata 2018 zdecydował, że nie będzie w stanie pogodzić gry w klubie oraz w kadrze, również ze względu na liczne problemy zdrowotne.

Wygląda na to, że do takiego samego wniosku doszedł 33-letni Błaszczykowski. Od dłuższego czasu nękają go kontuzje, przez które rozegrał zaledwie pięć spotkań w barwach Wisły Kraków w tym sezonie, spędzając na boisku 250 minut. Prawdopodobnie jest to jeden z powodów, dla których Błaszczykowski myśli o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. - Z wiarygodnych źródeł dotarła do nas informacja, iż jeśli zdrowie mu dopisze i będzie we właściwej dyspozycji, zechce wyjazdem oraz ewentualnym udziałem w mistrzostwach Europy zakończyć karierę w koszulce z orłem na piersi - napisali Łukasz Olkowicz i Piotr Wołosik w swoim tekście w "Przeglądzie Sportowym".

Błaszczykowski jak do tej pory rozegrał 108 spotkań w reprezentacji Polski, w których zdobył 21 bramek. Po raz ostatni zagrał w kadrze we wrześniowych spotkaniach ze Słowenią (0:2, zagrał 20 minut) oraz Austrią (19 minut, 0:0).