Takie same durne komentarze o reprezentacji czytalem 4lata wczesniej i byla niespodzianka jak ze mila i ju nikt nie pamietal tego co pisal wczesniej 2lata temu identyczne komentarze i znow niespodzianka tylko odwrotna i wtedy psy zaczely ujadac i szczekac na wszystkich

Teraz jest dokladnie tak samo bo my Polacy nie potrafimy se cieszyc z tego co mamy

Mamy taka reprezentacje co sie zakwalifikowala na Euro 2020 i to w dodatku z pierwszego miejsca tocieszmy sie i dajmy pracowac innym aby te wyniki byly lepsze