Harry Kane królem strzelców eliminacji Euro 2020! Lewandowski i Piątek bardzo daleko

We wtorkowym meczu pomiędzy Polską a Słowenią (3:2) Robert Lewandowski zdobył swoją szóstą bramkę w eliminacjach do Euro 2020. Dwa razy więcej goli strzelił jedak Harry Kane. I to Anglik został samodzielnym królem strzelców eliminacji, a Polak zajął dopiero 13. lokatę w tym zestawieniu.

Fot. Czarek Sokolowski / AP

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu eliminacji Euro 2020 pokonała Słowenię 3:2. Bramki dla Polaków zdobyli Sebastian Szymański, Robert Lewandowski i Jacek Góralski. Szczególnej urody było trafienie Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium przyjął piłkę na połowie gości, minął kilku rywali i strzałem w długi róg pokonał Jana Oblaka. Dla Polaka było to szóste trafienie w tych eliminacjach. Wcześniej trafiał w meczach z: Łotwą (2:0) i Izraelem (4:0) oraz zaliczył hat-tricka w rewanżowym spotkaniu z Łotwą (3:0). Drugi najskuteczniejszy Polak - Krzysztof Piątek zdobył cztery bramki i zajął 37. miejsce. REKLAMA Lewandowski skomentował eliminacje w wykonaniu Polaków [WIDEO] W poprzednich eliminacjach (do Euro 2016) napastnik Bayernu miał aż trzynaście trafień. Czyli o jedno więcej niż Harry Kane w obecnych eliminacjach. Oprócz Anglika na podium klasyfikacji strzelców znaleźli się Eran Zahavi z Izraela i Cristiano Ronaldo z Portugalii. Obaj napastnicy zdobyli po 11 bramek. Klasyfikacja strzelców eliminacji do Euro 2020: Harry Kane 12 (Anglia) Eran Zahavi 11 (Izrael) Cristiano Ronaldo 11 (Portugalia) Teemu Pukki 10 (Finlandia) Aleksandar Mitrović 10 (Serbia) Artem Dziuba 9 (Rosja) Raheem Sterling 8 (Anglia) Georginio Wijnaldum 8 (Holandia) Serge Gnabry 8 (Niemcy) Romelu Lukaku 7 (Belgia) John McGinn 7 (Szkocja) *** Robert Lewandowski 6

*** 37. Krzysztof Piątek 4 gole. W sumie zawodnicy Jerzego Brzęczka w dziesięciu meczach eliminacji zdobyli 18 bramek, tracąc pięć. Oprócz Lewandowskiego i Piątka gole dla Polaków strzelało dwunastu zawodników. Po jednej bramce zdobyli: Kamil Grosicki, Arkadiusz Milik, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Damian Kądzior, Tomasz Kędziora, Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik, Piotr Zieliński, Arkadiusz Reca oraz Jakub Błaszczykowski. Robert Lewandowski z kolejnym rekordem w reprezentacji! Wyprzedził Grzegorza Latę Robert Lewandowski ma po meczu Polska - Słowenia najwięcej rozegranych minut w reprezentacji Polski ze wszystkich zawodników w historii. W poniedziałek Lewandowski wyprzedził w tym zestawieniu Grzegorza Latę. udostępnij

