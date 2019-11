Robert Lewandowski z kolejnym rekordem w reprezentacji naszego kraju. Tym razem został piłkarzem, który ma na koncie najwięcej rozegranych minut ze wszystkich dotychczasowych reprezentantów Polski! Po meczu ze Słowenią (3:2) wyprzedził Grzegorza Latę, który był na prowadzeniu od 37 lat.

REKLAMA

Robert Lewandowski skomentował swoją bramkę z meczu Polska - Słowenia. Ocenił, czy była najładniejsza w jego karierze:

Lewandowski na prowadzeniu

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej prowadził od 1982 roku. Wówczas to po spotkaniu z Włochami (0:0) na mistrzostwach świata w Hiszpanii pobił rekord Kazimierza Deyny (7901 minut). Lato ostatni mecz w kadrze zagrał w 1984 roku, mając na koncie 8582 minuty (w 100 meczach) z orzełkiem na piersi.

Lewandowski w sobotę z Izraelem wszedł w drugiej połowie i wystąpił przez 27 minut. Do wyrównania rekordu Laty brakowało mu przed meczem ze Słowenią równo godziny. W poniedziałek zagrał całe spotkanie, dzięki czemu to on jest teraz na prowadzeniu w tym zestawieniu.

Najwięcej rozegranych minut w reprezentacji Polski:

Robert Lewandowski - 8612 minut (112 spotkań) Grzegorz Lato - 8582 (100) Władysław Żmuda - 8038 (91) Kazimierz Deyna - 7901 (97) Jakub Błaszczykowski - 7680 (108) Michał Żewłakow - 7667 (102) Jacek Bąk - 7236 (96) Antoni Szymanowski - 7099 (82) Jacek Krzynówek - 6901 (96) Zbigniew Boniek - 6484 (80)

Do Lewandowskiego należą także inne rekordy w naszej reprezentacji, m.in. najwięcej występów (112), najwięcej bramek (61) i najwięcej hat-tricków (6).