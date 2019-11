Jak informują włoscy dziennikarze, Krzysztof Piątek może już zimą odejść z Milanu. Polak miały przenieść się do Evertonu, a do Mediolanu powędrowałby Moise Kean.

19-letni Włoch latem odszedł z Juventusu do Evertonu. Dotychczas nie zdobył nawet jednej bramki dla angielskiego klubu. Keanem zainteresowany jest Milan, który w takim przypadku miałby oddać na Wyspy Piątka. Polski napastnik także rozczarowuje w tym sezonie Serie A - strzelił trzy gole w 12 meczach.

Włoskie media twierdzą, że działacze obu klubów są gotowi do negocjacji. Te miałyby zostać zamknięte niebawem, by wymiana doszła do skutku już w zimowym oknie transferowym.

Piątek przebywał ostatnio z reprezentacją Polski. We wtorek cały mecz ze Słowenią przesiedział na ławce, a w sobotę grał od 1. minuty z Izraelem i zdobył bramkę.