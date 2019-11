uploadhelski pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Robert zrobił to, co rasowy napastnik intuicyjnie wykorzystuje - najpierw świetnie wszedł między dwóch obrońców (byli zbyt blisko siebie) a potem obiegł drugą grupkę, przez to miał mniej miejsca na strzał i ostrzejszego kąta - tu z kolei wykorzystał swoje niesamowite umiejętności szukania najlepszej trajektorii dla piłki.

Obrońcy na Lewego powinni się ustawiać inaczej, pierwszy podchodzi blisko, drugi czeka na wypuszczenie piłki lub zwód Roberta. Ci dwaj na początku, powtórzę - byli za blisko siebie i Roberta i Robert bardzo chytrze to wykorzystał.