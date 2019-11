Poznaliśmy już 20 zespołów, które zagrają w fazie grupowej Euro 2020, a także drużyny, które zostały "przypisane" do grup jeszcze przed losowaniem. Pozostały jeszcze 4 miejsca, które zostaną uzupełnione przez reprezentacje walczące w barażach, które odbędą się w dniach 26-31 marca 2020 roku.

Podział zespołów w barażach przed Euro 2020:

Ścieżka A : Islandia, Bułgaria/Izrael/Węgry/Rumunia*

: Islandia, Bułgaria/Izrael/Węgry/Rumunia* Ścieżka B : Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia, Irlandia Północna

: Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia, Irlandia Północna Ścieżka C : Szkocja, Norwegia, Serbia, Bułgaria/Izrael/Węgry/Rumunia*

: Szkocja, Norwegia, Serbia, Bułgaria/Izrael/Węgry/Rumunia* Ścieżka D: Gruzja, Macedonia Północna, Kosowo, Białoruś

* - trzy zespoły zostaną wylosowane i przypisane do ścieżki A, a jedna do ścieżki C

Taki układ przynosi zaskakujący problem. Gospodarze Euro 2020, którzy walczyć będą w barażach, zostaliby przypisani do grup, które rywalizować będą na ich stadionach. To okazuje się jednak niemożliwe do wykonania, gdyż nie uniknie się scenariusza, w której dwóch gospodarzy walczyć będzie w jednej ścieżce. Losowanie w tej sprawie odbędzie się 22 listopada.

Nie można także przenieść żadnego zespołu ze ścieżki D, ponieważ zgodnie z regulaminem przyjętym przez UEFA, zwycięzcy grup dywizji Ligi Narodów nie mogą zostać przeniesieni do rywalizacji drużyn z innej dywizji.