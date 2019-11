Polska zapewniła sobie awans już w październiku, za to po sobotnich spotkaniach awans zapewniła sobie Austria. W ostatniej kolejce Polacy wygrali u siebie ze Słowenią 3:2 po bardzo emocjonującym spotkaniu, za to Austria niespodziewanie przegrała na wyjeździe 0:1 z Łotwą, która we wcześniejszych dziewięciu spotkaniach nie zdobyła ani jednego punktu. W trzecim meczu Macedonia Północna pokonała Izrael 1:0.

REKLAMA

Tak wygląda tabela "polskiej" grupy:

Polska 25 pkt 18:5 Austria 19 pkt 19:9 Macedonia Płn. 14 pkt 12:13 Słowenia 14 pkt 16:11 Izrael 11 pkt 16:18 Łotwa 3 pkt 3:28

Polska i Austria czekają teraz na losowanie grup Euro 2020, które odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie. Szanse na awans mają jeszcze Izrael i Macedonia Północna, które zagrają w barażach dzięki wynikom odniesionym w Lidze Narodów.

Łukasz Piszczek: Czuję niedosyt, bo nie zdobyłem medalu z reprezentacją Polski