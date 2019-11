winku 11 minut temu Oceniono 1 raz 1

Niech już wreszcie Szpakowski pójdzie na komentatorską emeryturę, bo słuchać się go nie da.

Jadaczka mu się nie zamyka, a zazwyczaj nie ma nic do powiedzenia. Kłapie dziobem dla kłapania.

Czasami aż chciałoby się posłuchać trybun i poczuć się prawie jak na stadionie, ale nie... on musi swoje nawijać...