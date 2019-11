Wolelibyśmy o tym nie pisać

45. minuta, końcówka pierwszej połowy. Jacek Góralski najpierw się przewrócił, a po chwili z całej siły zarył butem w murawę. Ta reakcja w zasadzie mówi wszystko.

Chcielibyśmy zacząć od sportu, ale jednak się nie da. Tak fatalnie przygotowanej murawy na PGE Narodowym chyba jeszcze nie widzieliśmy. Już w poprzednich spotkaniach tych eliminacji stan boiska pozostawiał wiele do życzenia, ale we wtorek - a w zasadzie już w poniedziałek: przez kwadrans otwartego treningu reprezentacji Polski - widać było, że murawa na PGE Narodowym wygląda źle. I przeszkadza piłkarzom. Szczególnie ten piasek, którego było mnóstwo i który unosił się przy każdym kopnięciu piłki, co dostrzec można było nawet spod samego dachu stadionu.

Piłkarze do tej pory raczej gryźli się w język, otwarcie na stan boiska narzekać nie chcieli. Mamy jednak wrażenie, że po meczu ze Słowenią gryźć się już nie będą. Tym bardziej że z końcem listopada wygasa kontrakt z firmą Trawnik Producent, dostarczycielem murawy na PGE Narodowy.

Nie, tobie już wystarczy

Była 3. minuta spotkania, kiedy Jerzy Brzęczek najpierw ucieszył się z gola Sebastiana Szymańskiego, a po chwili ruszył sprintem w kierunku sędziego technicznego. Z pretensjami, chyba domagał się odgwizdania faulu na Kamilu Gliku. Ale to w ogóle był moment konsternacji, bo na boisku leżał też Jan Oblak, który zderzył się z Glikiem. Zanim spiker ogłosił, że prowadzimy 1:0 i strzelcem gola jest Szymański, minęło 40 sekund, może nawet minuta. Jeszcze dłużej na boisku leżał Glik (do 7. minuty). Mimo że pierwsze doniesienia mówią o złamanym nosie, reakcja piłkarza była zupełnie inna. Wymownie świadcząca, że jest wręcz odwrotnie. Bo Glik ledwo zszedł z boiska w asyście lekarzy, którzy zatamowali krwotok z jego nosa, a już chciał na nie wrócić. - Nie, tobie już wystarczy - zdawało się, że powiedział Brzęczek do obrońcy AS Monaco, po czym go przytulił, pogłaskał po głowie i odesłał do szatni.

No, dawaj! Już!

Zresztą we wtorek wyraźnych reakcji Brzęczka można było dostrzec więcej. - No, dawaj! Już! - gdyby słowami opisać zachowanie selekcjonera, reagującego na grę Arkadiusza Recy, to ta wyglądałaby właśnie tak. Akurat była wtedy 17. minuta. Chwilę wcześniej Reca zawinił przy golu na 1:1, kiedy w polu karnym ograł go Josip Ilicić. Kiedy krzyczał do niego Brzęczek, też stał jak wryty na własnej po łowie. Dopiero po reakcji Brzęczka odważnie ruszył do piłki. Co się opłaciło, bo najpierw wywalczył aut, a po chwili rzut rożny. Dostał nawet od Brzęczka za to brawa, ale chyba tylko na zachętę, bo nie był to jego dobry mecz.

Wzloty, upadki i awans na Euro 2020. "Polacy na gwizdy w domu nie zasłużyli"

Najpierw była chwila magiczna

W sumie o tym też mieliśmy nie pisać, bo pisali już o tym wszyscy. A jak nie pisali, to pewnie zaraz napiszą. Tylko że nie da się tego pominąć, przejść obok tego obojętnie, tak zwyczajnie do porządku dziennego. Pożegnanie Łukasza Piszczka. Stadion Narodowy w Warszawie widział już wiele podniosłych momentów. Wiele razy reagował magicznie, ale dawno nie reagował tak, jak w 45. minucie wtorkowego meczu ze Słowenią . Tak, w 45. Pierwotnie Piszczek miał zostać zmieniony po pół godziny, ale jego pożegnalny mecz w kadrze przedłużył się o kwadrans (przedłużyła go kontuzja Glika). - Chciałbym się uśmiechać, a nie płakać - mówił Piszczek przed meczem. I faktycznie: schodząc z boiska się uśmiechał. Ale łzy powstrzymywał z trudem, co też było widać. Dziękował kibicom, a później przeszedł przez szpaler, w którym stali nie tylko reprezentanci Polski, ale też Słowenii. Piękny gest i piękne pożegnanie.

Potem chwila ciszy, którą przerwał Góralski

Jacek Góralski. Selekcjoner w porównaniu do poprzedniego meczu zrobił cztery zmiany, ale to chyba zmiana Góralskiego (za Krystiana Bielika, który zagrał dobry mecz z Izraelem) była najbardziej zaskakująca. Tak samo, jak zaskakiwała jego gra. To właśnie Góralski strzelił zwycięskiego gola dla Polski, ale zanim go strzelił, robił to, z czego jest dobrze już w kadrze znany. A więc wkładał nogę między drzwi i łokcie między żebra. W 58. minucie, kiedy przechwycił piłkę w środku pola, Benjamin Verbić aż nie mógł w to uwierzyć. Słoweniec tylko pokręcił głową po tym, jak Góralski chwilę wcześniej włożył swoją głowę akurat tam, gdzie on próbował włożyć nogę. I ruszył z piłką do przodu. Zresztą nie po raz pierwszy i nie ostatni, bo w 81. minucie stadion - po długiej ciszy - eksplodował właśnie po bramce Góralskiego. Polska na zakończenie eliminacji pokonała Słowenię 3:2.