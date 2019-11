Reprezentacja Polski we wtorek rozegra swój ostatni mecz w eliminacjach do Euro 2020. Polacy zapewnili już sobie zwycięstwo w grupie, jednak walczą o lepsze rozstawienie przed losowaniem fazy grupowej, choć szanse na zmianę obecnej sytuacji są już iluzoryczne.. Wszystko wskazuje na to, że zespół Jerzego Brzęczka wyjdzie na spotkanie ze Słowenią z osamotnionym Robertem Lewandowskim.

Zobacz wideo poniżej, w którym Jerzy Brzęczek opisuje sposób na ustalenie składu na mecz ze Słowenią:

Sebastian Mila w trakcie rozmowy z Łukaszem Olkowiczem z "Przeglądu Sportowego" układał puzzle z reprezentacją Polski. Ekspert TVP Sport zatrzymał się na moment przy układaniu elementów z wizerunkiem Arkadiusza Milika. - To kluczowy piłkarz tej układanki. Widzę, że z nim reprezentacja będzie grała najlepiej - podkreślił były reprezentant Polski.

Mila: Arkadiusz Milik powinien grać z Robertem Lewnadowskim

Mila jest zdania, że Arkadiusz Milik zdecydowanie bardziej pasuje do duetu z Robertem Lewandowskim niż Krzysztof Piątek. - Arkadiusz Milik ustawiony z Robertem Lewandowskim i dla mnie temat jest zamknięty. Chciałbym, żebyśmy tak grali. Nie do końca się zgodzę, że "Lewy" dobrze gra z Krzyśkiem Piątkiem. Nie wydaje mi się, że z nimi dwoma na boisku drużyna lepiej funkcjonuje - podkreślił Sebastian Mila.

Były reprezentant Polski uważa także, że reprezentacja Polski potrzebuje Piotra Zielińskiego. - On po prostu musi grać. Lubię, gdy nie jest ustawiony wysoko i może się rozpędzić. Przy Arkadio grającym z "Lewym", musimy szukać miejsca dla "Zielka" gdzie indziej, może na boku. No tych alternatyw jest trochę - podkreślił ekspert TVP Sport.

Mila jest także zdania, że od Piotra Zielińskiego trzeba wymagać. - Wymagajmy od Piotrka. On by się źle czuł, gdyby traktować go ulgowo. Kiedy zagra źle, to mówmy, że zagrał źle. Ja nie boję się o niego, że jest słaby psychicznie. Słaby psychicznie piłkarz nie ustawia na Narodowym piłki i wybija ją w teorii słabszą nogą.