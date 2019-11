Łukasz Piszczek we wtorek zagra swój ostatni mecz w reprezentacji Polski. Jak poinformował Jerzy Brzęczek, obrońca Borussii Dortmund rozegra 30 minut, po czym zostanie zmieniony, aby kibice mogli owacją na stojąco pożegnać Piszczka, dla którego będzie to 66. mecz w polskiej kadrze.

Pożegnanie Piszczka z kadrą. "Niesamowity pracuś, genialny piłkarz. To będzie niezapomniany wieczór". Zobacz wideo poniżej:

Trzech piłkarzy może zastąpić Łukasza Piszczka

Mateusz Borek w "Misji Futbol" wskazał nazwiska trzech piłkarzy, którzy mogą w przyszłości zastąpił Łukasza Piszczka w reprezentacji Polski. - Tomasz Kędziora rozwija się z meczu na mecz. Trochę martwią mnie jego statystyki, że on nie strzela w tym sezonie. To był zawodnik, którego piłka zawsze szukała w polu karnym. On nie trafił w pucharach ani w lidze ukraińskiej - podkreślił komentator Polsatu Sport.

- Z kolei Bartosz Bereszyński jest zawodnikiem silniejszym fizycznie, który znacznie lepiej broni. Gdybym jednak miał się odnieść do potencjału, to myślę, że szansę na zastąpienie Piszczka ma Robert Gumny. On ma podobną charakterystykę piłkarską - zakończył Borek.