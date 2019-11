W eliminacjach mistrzostw Europy 2020 Anglicy wywalczyli 21 punktów, co przełożyło się na 1. miejsce w grupie A. "Synowie Albionu" okazali się lepsi od: Czechów, Kosowa, Bułgarii i Czarnogóry. Podczas losowania fazy grupowej finałów ME (30 listopada) zespół Garetha Southgate'a będzie jedną z 6 rozstawionych drużyn.

REKLAMA

Pożegnanie Piszczka z kadrą. "Niesamowity pracuś, genialny piłkarz. To będzie niezapomniany wieczór"

Angielskie media wieszczą scenariusze losowania Euro 2020. Polska w grupie marzeń

Dziennik "The Sun" przygotował możliwe scenariusze, jakie mogą czekać angielską kadrę podczas zbliżającego się losowania. W fazie grupowej Anglicy na pewno unikną spotkania z pozostałymi drużynami z 1. koszyka, a więc: Włochami, Belgią, Ukrainą i Hiszpanią. Do grona rozstawionych może dołączyć jeszcze tylko 1 drużyna. Obecnie w walce o to pozostają: Holandia, Francja, Polska i Niemcy. Co więcej, do 3. koszyka może trafić jeszcze Portugalia. W najgorszym dla Anglii scenariuszu, podczas finałów europejskiego czempionatu znajdą się: wylosowana z 2. koszyka Francja, Portugalia (3. koszyk) oraz Serbia (będzie uczestniczyć w barażach).

Z kolei po "wymarzonym" - zdaniem "The Sun" - losowaniu z Anglikami zagraliby reprezentanci: Polski (2. koszyk), Finlandii i Bułgarii. Taki wariant jest jednak niemożliwy, ponieważ w poniedziałek Finowie przegrali z Grecją i będą losowani z 4. koszyka. Z kolei Bułgaria o awans na turniej będzie bić się w barażach.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE