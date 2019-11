Był już doliczony czas gry w meczu Izrael - Polska (1:2), gdy na murawę stadionu w Jerozolimie wbiegł jeden z miejscowych kibiców. Za nim ruszyło kilku ochroniarzy, a jeden z nich... wpadł w Tomasza Kędziorę. Reprezentant Polski dość mocno ucierpiał w zderzeniu i przez kilka chwil nie podnosił się z boiska. Nietypowa sytuacja mogła zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla gospodarzy. Początkowo sędzia z Finlandii rozważał nawet zakończenie meczu przed czasem, co mogłoby wiązać się z przyznaniem naszej reprezentacji walkowera. Wszystko przez to, że na murawie pojawiło się też kilku innych kibiców, którzy pobiegli w kierunku... Roberta Lewandowskiego.

- Wiedziałem, że to kibic, który chciał wbiec na boisko, by zrobić sobie zdjęcie albo mnie po prostu dotknąć. Byłem spokojny. Od razu widać było, że biegnie w moim kierunku młody chłopak z uśmiechem na twarzy - tak sytuację z końcówki meczu w Jerozolimie skomentował Lewandowski.

15-letni chłopiec, który wtargnął na boisko w trakcie spotkania Izrael - Polska, bo chciał zrobić sobie ze z Robertem Lewandowskim, nie wejdzie na żaden mecz przez 3 lata. Wyrok zakazu stadionowego zapadł we wtorek rano, a wydał go sąd w Jerozolimie, który pozytywnie zareagował na wniosek jerozolimskiej policji. Sędzia nie miał dla młodego kibica żadnej litości. - Jego czyn zagrażał bezpieczeństwu ochrony, piłkarzy i każdego, kto ufa w publiczny porządek na stadionach piłkarskich. Na dodatek, wpływa na wizerunek izraelskiego futbolu na świecie - czytamy w oświadczeniu.

Polska w sobotę wygrała z Izraelem 2:1 i jest już pewna pierwszego miejsca w grupie. We wtorek zakończy eliminacje do Euro 2020 na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie o 20.45 zmierzy się ze Słowenią. To będzie także szczególne spotkanie dla Łukasza Piszczka, który zakończy reprezentacyjną karierę - więcej na ten temat w powyższym materiale wideo.