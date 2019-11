Październikowe wygrane z Łotwą (3:0) i Macedonią Północną (2:0) zapewniły reprezentacji Polski awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Sobotnie zwycięstwo z Izraelem (2:1) zagwarantowało nam natomiast pozycję lidera grupy G.

Polacy wciąż mają szansę na znalezienie się w pierwszym koszyku podczas losowania fazy grupowej ME 2020, ale tu nie wszystko zależy już od nich, a szanse te są minimalne. Nawet jeśli reprezentacja Polski wygra we wtorek ze Słowenią, to pierwszego koszyka zapewnionego mieć nie będzie. Do tego potrzebuje bowiem porażek faworytów w innych meczach. Problem w tym, że ci na razie nie przegrywają.

Polskę w tej chwili od szóstego miejsca dzielą trzy reprezentacje. Wygrana we wtorek sprawi, że drużyna Jerzego Brzęczka przeskoczy Chorwację, która w eliminacjach już nie gra. Polacy mogli wyprzedzić jeszcze Hiszpanów, ale ci pokonali Rumunię 5:0. Natomiast jeśli Niemcy we wtorek przegrają z Irlandią Północną, to Polacy wciąż będą mogli znaleźć się w pierwszym koszyku. Ale tylko w przypadku wygranej ze Słowenią dziewięcioma (!) bramkami. Szanse na najlepsze rozstawienie zmalały też po remisie Ukraińców z Serbią (2:2) oraz wygranych Francuzów i Anglików.

Mecz ze Słowenią będzie jednocześnie oficjalnym pożegnaniem Łukasza Piszczka z reprezentacją Polski. 34-latek rozegra we wtorek swój 66 z orzełkiem na piersi. Obrońca Borussii Dortmund zadebiutował w dorosłej kadrze 3 lutego 2007 roku.

Przed ostatnim meczem w biało-czerwonych barwach Łukasz Piszczek gościł w programie w "Wilkowicz Sam na Sam"

We wrześniu Polska przegrała w stolicy Słowenii 0:2 (bramki Aljaza Struny i Andraza Sporara). Nasz dzisiejszy rywal nie ma już na awans do przyszłorocznych ME.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz ze Słowenią:

Szczęsny - Piszczek, Glik, Bednarek, Reca – Krychowiak, Bielik (Góralski), Zieliński, Grosicki, Szymański - Lewandowski

Polska - Słowenia. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz eliminacji ME 2020? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV wtorkowego meczu reprezentacji Polski ze Słowenią obejrzymy w: TVP 1, TVP Sport oraz Polsacie Sport. W Internecie spotkanie 10. kolejki eliminacji ME 2020 będzie można śledzić na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz na platformie Ipla. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Studio - godz. 18:00 (Polsat Sport, Ipla); 18:45 (TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport); 20:30 (TVP 1)

Transmisja meczu - godz. 20:35 (TVP 1, TVP Sport, Polsat Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport, Ipla);

