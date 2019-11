Szwajcarzy pokonali w poniedziałkowy wieczór Gibraltar aż 6:1. Dzięki temu wygrali grupę D, a drugie miejsce zajęli Duńczycy. Skandynawowie do końca musieli drżeć o awans, bo w Dublinie zremisowali z Irlandią 1:1.

Włosi już wcześniej zapewnili sobie awans na EURO 2020, ale nie przeszkodziło im to w podejściu na poważnie do meczu z Armenią. Wygrali aż 9:1 - byli blisko pobicia najwyższego zwycięstwa w swojej historii! W 1948 roku zwyciężyli USA 9:0 i to wciąż ich najwyższa reprezentacyjna wygrana.

Łatwe zwycięstwa odniosły także ekipy Hiszpanii nad Rumunią (5:0) i Szwecji nad Wyspami Owczymi (3:0).

Komplet poniedziałkowych wyników eliminacji EURO 2020: