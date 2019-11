Nietypowy format przyszłorocznego Euro sprawia, że jeszcze przed losowaniem możemy znać "przydział" aż 15 drużyn w fazie grupowej mistrzostw Europy. Wszystko za sprawą 12 gospodarzy, z czego aż 11 może zagrać w turnieju finałowym. Trzech z nich zagra w barażach, w związku z czym muszą zostać odgórnie przydzieleni do grup z IV koszyka. To jednak nie wszystkie zasady, które ustaliły układ fazy grupowej.

Po przydzieleniu gospodarzy, także walczących w barażach, do grup przypisanych do miast, w których rozgrywane będą mecze, w IV koszyku pozostali Finlandia i zwycięzca barażu, w którym zagra Kosowo. Wiadomo jednak, że Kosowo nie może zagrać w grupie z Rosją, przez co zostanie tam przydzielona Finlandia. Podobnie wygląda sytuacja w I koszyku, gdzie pozostały Ukraina z Belgią, jednak zespół Andrija Szewczenki także nie może zagrać z Rosją.

Są jednak dwa istotne warunki do spełnienia. Węgrzy, którzy we wtorek zagrają z Walią, nie mogą swojego meczu przegrać, a jeśli wygrają, nie mogą mieć więcej niż trzech bramek przewagi. Drugi warunek wydaje się być znacznie łatwiejszy do realizacji - Niemcy muszą na własnym stadionie wygrać z Irlandią Północną.

W barażach Dywizji C Ligi Narodów zmierzyłyby się ze sobą Szkocja i Rumunia, które są gospodarzami turnieju finałowego. Jedna z tych drużyn zostanie przeniesiona do baraży innej dywizji.

Prawdopodobny układ fazy grupowej Euro 2020:

Grupa A: Włochy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, baraż (w którym zagra Kosowo)

Grupa B: Belgia, Rosja (gosp.), Dania (gosp.), Finlandia

Grupa C: Ukraina, Holandia (gosp.), zesp. z III koszyka, baraż (w którym zagra Rumunia, gosp.)

Grupa D: Anglia (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, baraż (w którym zagra Szkocja, gosp.)

Grupa E: Hiszpania (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, baraż (w którym zagra Irlandia, gosp.)

Grupa F: Niemcy (gosp.), zesp. z II koszyka, zesp. z III koszyka, Węgry (gosp.)