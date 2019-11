W ostatni piątek podopieczni Czesława Michniewcza zagrali bardzo słabe spotkanie w Sofii. Z gospodarzami przegrali aż 0:3, kończąc mecz w dziesiątkę. W poniedziałek biało-czerwoni udali się do Podgoricy, by rywalizować z Czarnogórą. Znów przegrali, tym razem 0:1.

Polacy nie trafili z karnego!

Gospodarze świetnie zaczęli to spotkanie - strzelili gola już w drugiej minucie. Autorem trafienia był Balsa Sekulić. W 68. minucie Polacy mogli wyrównać, ale Karol Niemczycki nie wykorzystał rzutu karnego. Biało-czerwoni zmarnowali najlepszą okazję i nie zdołali doprowadzić do remisu. Przegrali 0:1.

Na szczęście dla nich był to tylko sparing, a kolejne spotkanie eliminacji do mistrzostw Europy zagrają dopiero 27 marca. Tego dnia Polacy zmierzą się z Łotwą. W grupie E po pięciu kolejkach prowadzi Rosja z 11 punktami na koncie. Nasza drużyna jest druga i traci do Rosjan jeden punkt.