- Trawa jest, jaka jest. My jako PZPN nie możemy nic więcej powiedzieć. Firma się stara, jesteśmy cały czas w kontakcie. Chcemy, żeby było jak najlepiej - po październikowym meczu z Macedonią Płn. (2:0) mówił Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN.

REKLAMA

Pożegnanie Piszczka z kadrą. "Niesamowity pracuś, genialny piłkarz. To będzie niezapomniany wieczór"

Wówczas murawa na Narodowym, polskim piłkarzom dała się we znaki, bo ci co i rusz tracili na niej równowagę i wpadali w poślizg. Podobnie może być we wtorkowym starciu ze Słoweńcami, bo sposób przygotowania nawierzchni się nie zmienił - trawa została położona zbyt późno, przez co nie zdążyła się dobrze ukorzenić. Nie pomaga jej także cyrkulacja powietrza, która w niecce Narodowego, mającego zamknięty dach, nie jest najlepsza.

Robert Lewandowski "sprawdził" murawę Stadionu Narodowego. Wynik? Negatywny

Niską jakość murawy mogliśmy zobaczyć już podczas poniedziałkowego treningu kadry. Na samym początku zajęć, podczas lekkiego truchtu, trawę sprawdzał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji najpierw próbował udeptać jej fragment, a później markował strzał, sprawdzając zachowanie nogi postawnej. Już ten test nie wyszedł zbyt dobrze, a Lewandowski swoimi spostrzeżeniami podzielił się z Janem Bednarkiem.

Chwilę później Lewandowski sprawdził stan murawy w inny sposób, mocno odpychając się od niej nogą. Zamiast trawy, w powietrze po ruchach napastnika leciała ziemia. Kapitan kadry tym razem uwagi przekazał Jerzemu Brzęczkowi, który od razu przyjrzał się wyrwanemu fragmentowi nawierzchni, po czym zaczął go udeptywać.

Zaledwie kwadrans treningu (tyle czasu na obserwację ćwiczeń piłkarzy dzień przed meczem otrzymują dziennikarze) wystarczył, by zobaczyć, że kadrowicze nie są zadowoleni z murawy. Po zakończeniu zajęć z ust piłkarzy można było usłyszeć m.in., że murawa na PGE Narodowym to dramat i jest chyba najgorszą, jaka kiedykolwiek była położona na tym stadionie. Z nią do wtorku nic się już jednak nie da zrobić. Do powiedzenia, że "gra się tak, jak przeciwnik pozwala", we wtorek trzeba będzie dodać nawierzchnię i to, na co pozwoli właśnie ona.