- Bardziej zmęczyłem się teraz, udzielając wam wywiadów, niż wcześniej na boisku - rzucił uśmiechnięty Jan Oblak po wrześniowym meczu Słowenia - Polska w Lublanie. Nasza reprezentacja przegrała tamto spotkanie 0:2. Teraz ma okazję do rewanżu, ale zanim on nastąpi (mecz we wtorek o 20.45 na PGE Narodowym), Jerzemu Brzęczkowi na poniedziałkowej konferencji przypomniany został jeszcze poprzedni mecz. I właśnie słowa Oblaka.

REKLAMA

Pożegnanie Piszczka z kadrą. "Niesamowity pracuś, genialny piłkarz. To będzie niezapomniany wieczór"

- Oblak to klasowy bramkarz, ale chyba zabrakło mu trochę pokory. Ale może dlatego to my jedziemy na Euro, a nie Słowenia - odparł Brzęczek. I sam wrócił do wrześniowego meczu: - Do 35. minuty i straconej bramki graliśmy nieźle. Później się posypało. Ale czasami tak w piłce bywa. Najważniejsze, że się podnieśliśmy i gramy dalej. Czasem porażki są potrzebne w budowaniu siły reprezentacji - podkreślił Brzęczek.

Początek meczu Polska - Słowenia we wtorek o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.