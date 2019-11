66. mecz w reprezentacji Polski zaliczy we wtorek Łukasz Piszczek. 66. i ostatni, bo obrońca Borussii Dortmund spotkaniem ze Słowenią pożegna się z drużyną narodową. Z kadrą co prawda pożegnał się już po mundialu w 2018 roku, ale dopiero teraz nadarzyła się okazja, by podziękować mu za 11 lat gry w koszulce z Orłem na piersi. - Pierwsze słowa podziękowania należą się drużynie i trenerowi za to, że zapewniła sobie ona awans już dwie kolejki przed końcem eliminacji. To stworzyło możliwość organizacji mojego pożegnania. Zadzwonił do mnie Zbigniew Boniek, który złożył mi taką propozycję. Bardzo się ucieszyłem - przyznał Piszczek na poniedziałkowej konferencji prasowej.

34-latek we wtorek wyjdzie na boisko w pierwszym składzie reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek zdradził, że Piszczek zagra około 30 minut, po czym opuści murawę. Prawdopodobnie przy ogromnej owacji kibiców zgromadzonych na Stadionie Narodowym. - Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Będę przygotowywał się tak, jak do normalnego meczu. Trudno powiedzieć, co się wydarzy jak dostanę zmianę, ale mam nadzieję, że będę mógł zejść z boiska z uśmiechem na ustach - przyznał jeden z najlepszych obrońców w historii kadry.

I dodał: Na razie podchodzę do tego bardzo spokojnie. Długo grałem w reprezentacji i do atmosfery reprezentacyjnej jestem jeszcze przyzwyczajony. Z trenerem znamy się nie od dzisiaj, więc nie czuję się tutaj obco. Mam nadzieję, że we wtorek będę w stanie wejść w swój "tunel meczowy" i zagrać fajne spotkanie.

Zobacz wideo poniżej, w którym Łukasz Piszczek opisuje największy niedosyt swojej gry w reprezentacji Polski:

- Ciężko powiedzieć, czy moja kariera reprezentacyjna jest spełniona. Nie udało mi się zdobyć żadnego medalu, więc to jest pewien niedosyt. Ale to, że miałem okazję grać na czterech wielkich turniejach, zawsze będzie napawało mnie dumą. Okres eliminacji do Euro 2016 i sam turniej był bardzo udanym momentem w mojej karierze. Te pozytywne chwile z Francji zachowam w pamięci.

Piszczek zakończył karierę reprezentacyjną, ale tę klubową zamierza kontynuować. Co potem? Jeszcze nie wiadomo. - Nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Mam pół roku do końca kontraktu w klubie i mam nadzieję, że uda się go przedłużyć.