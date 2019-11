Bartosz Bereszyński wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Polski. Zawodnik doznał urazu kolana podczas treningu przedmeczowego w Izraelu. Pomimo niewielkich dolegliwości wykonane dziś badania diagnostyczne wykazały uszkodzenie łąkotki i potrzebę wykonania artroskopii stawu kolanowego. Zawodnik niezwłocznie udał się na leczenie do klubu. Powrót do pełnego treningu po pięciu-sześciu tygodniach - napisał Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski.

REKLAMA

Kolejny pechowiec w reprezentacji Polski

Bereszyński to kolejny piłkarz, który opuścił zgrupowanie. W zeszłym tygodniu z kadrą pożegnał się Arkadiusz Milik, a w poniedziałek - Maciej Rybus. Obrońca Lokomotiwu Moskwa to jeden z największych pechowców. Po przejęciu kadry przez Jerzego Brzęczka, Rybus rozegrał zaledwie dwa mecze. Najpierw walczył z kontuzją pachwiny, a później z rywalami do gry na lewej obronie (m.in. właśnie z Bereszyńskim). W październikowym starciu z Łotwą (3:0) rozegrał co prawa 80 minut, ale nie zachwycił i w starciu z Macedonią Płn. (2:0) usiadł na ławce. Teraz miał otrzymać kolejną szansę pokazania się selekcjonerowi, ale uraz ponownie mu ją odebrał.

We wtorkowym spotkaniu 10. kolejki kwalifikacji Euro 2020 ze Słowenią (PGE Narodowy, godz. 20.45) na lewej obronie najprawdopodobniej zobaczymy Arkadiusza Recę. Na prawej swoje ostatnie spotkanie w reprezentacji Polski rozegra Łukasz Piszczek, który żegna się z kadrą - więcej w poniższym materiale wideo.