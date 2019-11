Była 54. minuta sobotniego meczu reprezentacji Polski z Izraelem. Biało-czerwoni mieli rzut rożny, po którym piłka w polu karnym odbiła się od pleców Krystiana Bielika. Bramkarz gospodarzy wykazał się refleksem, odbijając ją przed siebie, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że po jego interwencji futbolówka trafiła pod nogi Krzysztofa Piątka. Napastnik, który w spotkaniu 9. kolejki kwalifikacji Euro 2020 (podsumowujemy je w poniższym materiale wideo) zastępował w pierwszym składzie Roberta Lewandowskiego, szybko zorientował się w sytuacji i pewnym strzałem wpisał się na listę strzelców. 24-latek strzelił tym samym czwartego gola w dziewiątym meczu w drużynie narodowej. I być może w pewien sposób się odblokował po tym, jak w ostatnich meczach Milanu raził nieskutecznością, za którą we Włoszech był mocno krytykowany.

Krzysztof Piątek zdradził, czego musi się nauczyć od Roberta Lewandowskiego. "Zauważyłem, że tego mi brakuje"

- Patrzę w lustro i szukam winy w sobie. Za dużo było jednak turbulencji w klubie, żeby to nie odbiło się na zawodnikach. Na początku jako drużyna nie stwarzaliśmy okazji, a napastnik żyje z podań - w rozmowie z TVP Sport przyznał Piątek, tłumacząc swoją klubową nieskuteczność. - Jest coraz lepiej. To kwestia czasu, kiedy znowu będę strzelał. Przecież umiem to robić. Możecie mnie wszyscy oceniać po sezonie - dodał w magazynie "Oko w oko".

Piątek wypowiedział się także na temat Roberta Lewandowskiego, lidera polskiej kadry, zdradzając rzeczy, których musi się od niego nauczyć. - Bardzo mi pomaga w trakcie meczów. Podpowiada jak się poruszać, jak zmieniać pozycje. Obserwując go zauważyłem, że mi tej boiskowej inteligencji brakuje i muszę się tego od niego nauczyć.