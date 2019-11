paliwoda2 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Dziwne rzeczy przawi ten kapitan. Czy tak rozumujący kopacz piłki w ogóle powinien byc kapitanem? Sędzie nie jest duchem swiętym i nie od razu wiedział, co się stało więc musiał sie zorientować w sytuacji a to wymaga trochę czasu.Ponadto incydent obarcza winą organizatora wię musza zawsze sie liczyc z konsekwencjami skoro do tego dopuścili. Co by się stało gdyby wtargnął na boisko szaleniec albo terrorysta? Gdyby sędzia skończył wcześniej mecz a miał jak najbardziej takie prawo to sprawę musiałaby rozpatrzeć UEFA ibyć może walkowera by nie było ale gospodarze prędzej pojęliby , że zawalili sprawę a tak to spłynie po nich jak po kaczce.