Reprezentacja Polski pokonała w sobotę Izrael 2:1 w eliminacjach Euro 2020. Gole dla naszej drużyny strzelili Grzegorz Krychowiak oraz Krzysztof Piątek. Zwycięstwo w Jerozolimie zapewniło zespołowi Jerzego Brzęczka pierwsze miejsce w grupie na koniec eliminacji. Zobacz ich podsumowanie na poniższym wideo.

Wygrana z Izraelem spowodowała też, że drużyna Brzęczka jest bliska awansu w rankingu FIFA, w którym obecnie zajmuje 21. miejsce. Jeżeli we wtorek Polacy pokonają u siebie Słowenię, to na pewno awansują co najmniej na 19. pozycję, wyprzedzając Senegal oraz Peru. W teorii moglibyśmy awansować też na 18. miejsce, jednak do tego potrzebowalibyśmy poniedziałkowej porażki Szwecji z Wyspami Owczymi, a to jest bardzo mało prawdopodobne.

Szansę na awans w rankingu FIFA będziemy mieli też w przypadku remisu ze Słowenią. Wtedy jednak Senegal i Peru nie mogłyby wygrać swoich najbliższych meczów. Pierwsi w niedzielę grają na wyjeździe z Eswatini, a drudzy już przegrali w sobotę z Kolumbią 0:1. Niestety, w przypadku remisu ze Słowenią, moglibyśmy też spaść w rankingu. A tak stanie się, jeśli w niedzielę Ukraina pokona na wyjeździe Serbię.

Minimalne szanse na awans mielibyśmy też w przypadku porażki ze Słowenią. Wtedy jednak musielibyśmy liczyć na sensacyjną porażkę Senegalu. W tym przypadku jednak bardziej prawdopodobny jest spadek w rankingu. Mogłaby wyprzedzić nas Ukraina, jeśli nie przegrałaby ze Serbią. Przed nami mogłyby znaleźć się też reprezentacje USA i Węgier. Obie musiałyby wygrać swoje mecze. Pierwsi grają w środę z Kubą, a drudzy we wtorek na wyjeździe z Walią.