evergreen111 godzinę temu 0

Do głupców, według których każdy Izraelczyk to Żyd:

Izrael zamieszkuje 7,6 mln ludzi, w tym 5,7 mln Żydów (75,5 proc.) oraz 1,5 mln Arabów (20,4 proc.).

Wczoraj w drużynie Izraela grał Murzyn, a pewnie i jakiś Arab się trafił. Ale dla nieuków, każdy Izraalczyk to Żyd... Wracać do szkoły, gamonie, do szkoły!