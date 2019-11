Reprezentacja Polski pokonała Izrael 2:1 i zapewniła sobie zwycięstwo w swojej grupie eliminacyjnej Euro 2020. Podopieczni Jerzego Brzęczka grali znakomicie w pierwszej połowie, ale prowadzili tylko 1:0 po golu Grzegorza Krychowiaka, marnując kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Na 2:0 w 54. minucie trafił Krzysztof Piątek, ale w końcówce zrobiło się nerwowo po trafieniu Munasa Dabbura (88. minuta).

- Każde zwycięstwo cieszy. Drużyna grała dobrze pod każdym względem w pierwszej połowie, ale powinniśmy prowadzić trzy, cztery do zera. Rywal zawsze może strzelić przypadkową bramkę, przez co niepotrzebnie się denerwowaliśmy. Musimy nauczyć się zamykać takie mecze wcześniej, musimy nad tym pracować. To nie jest kwestia taktyki, tylko indywidualności, koncentracji. Tego zabrakło, na pełnej koncentracji prowadzilibyśmy 3:0 - powiedział Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek chwali Grzegorza Krychowiaka

- Miejmy nadzieję, że gol pomoże Krzysztofowi Piątkowi. Za to Grzegorz Krychowiak jest w bardzo dobrej formie fizycznej i czuje się bardziej wolny, może wyjść do przodu, gdy gra z drugim defensywnym pomocnikiem. Był wyróżniającym się piłkarzem, ale cała drużyna grała bardzo dobrze, w tym młodzież - stwierdził Boniek.

Prezes PZPN wypowiedział się również na temat Łukasza Piszczka, który we wtorek ze Słowenią (20:45) rozegra ostatnie spotkanie w reprezentacji Polski. - Przygotowaliśmy dla niego coś specjalnego, niespodziankę. Już po mistrzostwach świata w Rosji powiedziałem mu, że będziemy chcieli go pożegnać w pierwszym meczu, w którym będziemy mogli go wykorzystać. Czekamy na niego, Jerzy Brzęczek nie ma nic przeciwko temu, by był w pierwszym składzie.

