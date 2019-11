adso74 pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

Zawsze mnie zastanawiały pobudki tych kibiców, co wbiegają na murawę. W zeszłym roku jakaś panienka przebiegła się tak w skąpym stroju, przez co podbiła sobie oglądalność w sieci, więc powiedzmy że ona miała jakiś zamysł. Ale po co robią to takie matołki, jak ci dzisiaj, to doprawdy nie wiem. Nie wykluczam, że oni też nie wiedzą.