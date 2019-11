Przynajmniej remisu potrzebowa豉 reprezentacja Austrii w meczu z Macedoni P軟., by zapewni sobie awans na przysz這roczne mistrzostwa Europy. Pi趾arze Franco Fody do podzia逝 punkt闚 ogranicza si jednak nie zamierzali i od pocz徠ku sobotniego starcia grali ofensywnie. Efekty przynios這 to dwukrotnie: ju w 7. minucie po podaniu Stefana Lainera na list strzelc闚 wpisa si David Alaba. Trzy minuty po zmianie stron, gola strzeli ju sam Lainer, kt鏎y ustali wynik spotkania na 2:0. Austriacy udzia w przysz這rocznym Euro maj wi璚 zapewniony, ale rywalizacj w grupie G zako鎍z na drugim miejscu. Pierwsze zajm bowiem Polacy, kt鏎zy w swoim przedostatnim meczu eliminacji pokonali Izrael (2:1).

REKLAMA

Wzloty, upadki i awans Polak闚 na Euro 2020:

Chorwacja, Niemcy i Holandia z awansem

Awans wywalczyli tak瞠 Chorwaci, Niemcy i Holendrzy, cho ci pierwsi na kilkadziesi徠 minut atmosfer w swojej grupie nieco podgrzali. Wicemistrzowie 鈍iata do zapewnienia sobie udzia逝 na przysz這rocznych ME potrzebowali przynajmniej remisu ze S這wakami. Od 32. minuty przegrywali jednak 0:1, bo bramk strzeli im Robert Bozenik. Po zmianie stron pi趾arze Zlatko Dalicia przej瘭i ju jednak kontrol nad spotkaniem i strzelili trzy gole. Trafienia Nikoli Vlasicia, Bruno Petkovicia i Ivana Perisicia da造 im trzy punkty i pewne 1. miejsce w grupie E.

Wspomniana reprezentacja Niemiec awans zapewni豉 sobie zwyci瘰twem z Bia這rusi (4:0), natomiast Holendrzy zremisowali bezbramkowo z Irlandi P軟., dzi瘯i czemu te s pewni udzia逝 w Euro 2020.

Wyniki: