Reprezentacja Polski potrzebowała zwycięstwa, by nie oglądając się na mecz Austrii z Macedonią Północną zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, które gwarantuje miejsce w co najmniej drugim koszyku podczas losowania fazy grupowej Euro 2020. Ekipa Jerzego Brzęczka zrealizowała zadanie bez większego problemu, pokonując na wyjeździe Izrael 2:1 po golach

Austriacy potrzebowali za to zwycięstwa, by zapewnić sobie awans na Euro 2020 i oni również spełnili swój cel. Pokonali swoich rywali 2:1 po golach Davida Alaby (7. minuta) i Stefana Lainera (48. minuta), dzięki czemu mogą świętować awans na Euro 2020. W rozegranym wcześniej spotkaniu Słowenia skromnie pokonała najsłabszą w tej grupie Łotwę 1:0 po samobójczym trafieniu Igorsa Tarasovsa.

Reprezentacja Polski wygrała swoją grupę. Tak wygląda tabela:

Polska 22 pkt bramki 15:3 Austria 19 pkt 19:8 Słowenia 14 pkt 14:8 Macedonia Północna 11 pkt 10:13 Izrael 11 pkt 16:17 Łotwa 0 pkt 2:28

Polacy mają zapewnione pierwsze miejsce w grupie dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań z Austrią - wygrali na wyjeździe 1:0 i zremisowali 0:0 w Warszawie. Ostateczny układ tabeli poznamy po wtorkowych meczach. Polska podejmie Słowenię, Macedonia Północna Izrael, za to Łotwa zmierzy się z Austrią. Początek wszystkich meczów o 20:45.

Cztery drużyny z "polskiej" grupy zagrają na Euro 2020?

Co ważne, reprezentacje Izraela i Macedonii Północnej jeszcze nie straciły szans na awans na Euro 2020. Obie ekipy dzięki wynikom w Lidze Narodów zagrają w marcowych barażach - Izrael zmierzy się z drużynami z dywizji A lub C, za to Macedonia Płn. w barażach dywizji D zagra z Gruzją, Kosowem i Białorusią. Na mistrzostwa Europy pojedzie zwycięzca baraży z każdej dywizji.

