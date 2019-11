Artur Cybulski 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Robert właśnie wszedł na boisko więc jak na razie teorie Wichniarka wzieły w łeb. Woelka mi mecyja. Nikomu nie przyszło do łba że może Brzęczek chciał po prostu sprawdzić jak sobie drużyna poradzi w meczu o punkty bez Roberta. Awans do euro jest już pewny, presji więc nie ma więc te dwa mecze są idealną okazją żeby troszeczkę poeksperemyntować. Nawałka nie miał takiego komfortu i to się zemściło w Rosji.