10 września 2013 roku przeciwko San Marino (5:1). To ostatni mecz reprezentacji Polski, który Robert Lewandowski przesiedział na ławce rezerwowych. Później kapitan naszej reprezentacji też opuszczał spotkania towarzyskie, ale w tych o punkty grał zawsze. Z potyczki z San Marino wykluczył go wtedy drobny uraz. Teraz Lewandowski jest zdrowy. Jeszcze w piątek późnym popołudniem wydawało się, że ta zmiana nie jest w ogóle brana pod uwagę. A jednak. W sobotę okazało się, że spotkanie z Izraelem w ataku rozpocznie Krzysztof Piątek.

- W końcu doszliśmy do takiego momentu, że na każdej pozycji mamy wybór. Dwóch, a nawet trzech zawodników na podobnym poziomie - powiedział ostatnio Jerzy Brzęczek, ale dodał również, że to nie jest czas na eksperymenty. - Awans tego nie zmienia. Do tej pory długo szukaliśmy różnych rozwiązań, ale teraz pora na stabilizację. Nie przewiduję zbyt wielu roszad, bo przesada w drugą też nie jest dobra. Test dla nowego zawodnika nie jest wtedy wymierny. On nie czuje się komfortowo, a my też nie wiemy, jak funkcjonowałby w zespole, który wyszedłby na boisko w normalnych okolicznościach. Poza tym chcemy wygrać, skończyć eliminacje na pierwszym miejscu. Bardzo nam na tym zależy - podkreślał Brzęczek.

Zaskakujące zmiany na mecz z Izraelem

Gdy spojrzymy na oficjalny skład reprezentacji Polski na mecz z Izraelem, to zobaczymy, że za słowami nie do końca poszły czyny. Brzęczek zdecydował się bowiem na dwie istotne zmiany w podstawowej jedenastce. Spotkanie w Jerozolimie na ławce rezerwowych zaczną i Robert Lewandowski, i Kamil Grosicki, czyli dwie kluczowe postaci dla naszej drużyny.

Miejsce pierwszego w wyjściowej jedenastce zajmie Piątek, a drugiego skrzydłowy Chicago Fire, Przemysław Frankowski. Po drugim skrzydle biegać będzie Sebastian Szymański, a za plecami Piątka Piotr Zieliński.

Początek meczu Izrael - Polska o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Izraelem: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Arkadiusz Reca - Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski - Krzysztof Piątek.