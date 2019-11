10 września 2013 roku przeciwko San Marino (5:1). To ostatni mecz reprezentacji Polski o stawkę, w którym nie zagrał Robert Lewandowski. Później kapitan naszej reprezentacji opuszczał spotkania towarzyskie, ale w tych o punkty grał zawsze. Z potyczki z San Marino wykluczył go wtedy drobny uraz. Teraz Lewandowski jest zdrowy. Jeszcze w piątek późnym popołudniem wydawało się, że ta zmiana w ogóle nie jest brana pod uwagę.

Zaczynają pojawiać się jednak głosy (głównie z Niemiec), że o oszczędzanie Lewandowskiego w najbliższych meczach kadry poprosił Jerzego Brzęczka... Bayern Monachium. Wiadomo, że kapitana naszej reprezentacji czeka zabieg kontuzjowanej pachwiny. Mówiło się nawet, że nie pojawi się na listopadowym zgrupowaniu, ale piłkarz Bayernu zdecydował inaczej. - Ogólnie z moim zdrowiem jest wszystko dobrze. Nie odczuwam bólu ani dyskomfortu. Jeśli chodzi o sam zabieg, prawdopodobnie przejdę go w grudniu, pod koniec rundy - zdradził Lewandowski na wtorkowej konferencji prasowej.

- Nie czuję bólu w pachwinie. To rzecz, która mi w ogóle nie przeszkadza. Zmagam się z nią od dłuższego czasu, ale na każdym treningu mogę robić to, co wcześniej. Nie odczuwam żadnego dyskomfortu, więc można z tym poczekać - przekonywał Lewandowski.

Brzęczek: Na każdej pozycji mamy wybór

Sobotnie spotkanie z Izraelem w ataku ma rozpocząć jednak Krzysztof Piątek. - W końcu doszliśmy do takiego momentu, że na każdej pozycji mamy wybór. Dwóch, a nawet trzech zawodników na podobnym poziomie - powiedział ostatnio Brzęczek, ale dodał również, że to nie jest czas na eksperymenty. - Awans tego nie zmienia. Do tej pory długo szukaliśmy różnych rozwiązań, ale teraz pora na stabilizację. Nie przewiduję zbyt wielu roszad, bo przesada w drugą też nie jest dobra. Test dla nowego zawodnika nie jest wtedy wymierny. On nie czuje się komfortowo, a my też nie wiemy, jak funkcjonowałby w zespole, który wyszedłby na boisko w normalnych okolicznościach. Poza tym chcemy wygrać, skończyć eliminacje na pierwszym miejscu. Bardzo nam na tym zależy - podkreślił Brzęczek.

Szykuje się jeszcze jedna niespodzianka w składzie Polski

Selekcjoner planuje też zmianę na skrzydle. Mecz na ławce ma zacząć Kamil Grosicki. I to chyba po Lewandowskim druga największa niespodzianka, bo Grosicki do tej pory każde spotkanie tych eliminacji zaczynał w podstawowym składzie. Brzęczek na skrzydle chce jednak dać szansę Przemysłowi Frankowskiemu, piłkarzowi Chicago Fire, który w ostatnim meczu z Macedonią Północą (2:0) dał bardzo dobrą zmianę. Wszedł na boisko w 73. minucie (za Grosickiego) i w pierwszym kontakcie z piłką strzelił gola na 1:0.

Przewidywany skład reprezentacji Polski: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Arkadiusz Reca - Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski - Krzysztof Piątek.