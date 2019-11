kerajek pół godziny temu 0

Takie kalkulacje na temat naszego rozstawienia przed losowaniem grup na Euro pokazują tylko jak bardzo ufamy naszym piłkarzom i jak mocno w nich wierzymy. A prawda jest taka że wszyscy widzieliśmy jak nasi piłkarze grali w eliminacjach do Euro 2020. A najgorsze jest to że z kim my o ten awans walczyliśmy. I teraz wszyscy kibice drżą ze strachu że Polscy piłkarze w razie nie rozstawienia trafią na drużyny lepsze od Izraela i że Mistrzostwa Europy Polacy zakończą znów na rozgrywkach grupowych. Ale to już żadną niespodzianką nię będzie.