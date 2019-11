bonenecklace 3 godziny temu 0

Borek poleca xD Przecież to jest jakieś kuriozum. Selekcjonerem jest Borek, czy ten drugi na B? To idealnie oddaje biznesowe i koleżeńskie koligacje/zależności w tym środowisku. Jadąca na automatycznym pilocie tłuszcza już nie w stanie tego dostrzec, propagowanie wizerunków tych piłkarskich tłuków w mediach jako wzorów do naśladowania, znawców mody, autorytetów w zakresie życia itp. Gloryfikacja debilizmu pełną parą.