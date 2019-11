"The Jerusalem Post" podał o godz. 13.55, że palestyńscy islamscy dżihadyści planują atak na stadion w Jerozolimie, na którym ma zostać rozegrany mecz eliminacji Euro 2020 pomiędzy Izraelem i Polską. - Palestyńscy dżihadyści zapowiedzieli w sobotę, że będą strzelać rakietami w Izrael, żeby zakłócić mecz pomiędzy reprezentacjami Izraela i Polski - ogłosił "The Jerusalem Post". Chwilę później artykuł został skasowany. Poniżej zamieszczamy screen z oficjalnej strony 'The Jerusalem Post'.

'The Jerusalem Post' napisało o możliwym ataku rakietowym www.jpost.com

Dziennikarz Łukasz Bok, autor profilu 'Konflikty i katastrofy światowe', podał, że żadne oficjalne źródła palestyńskich islamskich dżihadystów nie podały informacji o planowanym ataku.

Na informację "The Jerusalem Post" szybko zareagował Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski. - Co do medialnej zawieruchy. Jesteśmy cały czas zapewniani ze strony federacji Izraela i UEFA, że nie ma żadnego zagrożenia. Po kliknięciu w link do tej wiadomość na stronie Jerusalem Post mamy takie wiadomości - napisał na Twitterze.

Mecz Izraela z Polską ma zostać rozegrany w sobotę o godz. 20.45 polskiego czasu.