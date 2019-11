Październikowe zwycięstwa z Łotwą (3:0) i Macedonią Północną (2:0) zapewniły reprezentacji Polski awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. W 9. kolejce eliminacji drużyna Jerzego Brzęczka, zajmująca obecnie 1. miejsce w grupie G, zmierzy się z Izraelem. I wciąż ma o co walczyć. Jeśli Polacy wygrają z Izraelczykami, utrzymają szansę na to, by znaleźć się w pierwszym koszyku podczas losowania grup ME 2020 (w przypadku remisu lub porażki będziemy musieli oglądać się na wynik Austriaków).

Pożegnanie Piszczka z kadrą. "Niesamowity pracuś, genialny piłkarz. To będzie niezapomniany wieczór"

Izrael plasuje się na 5. miejscu w tabeli i ma 5 punktów straty do wicelidera - Austrii. W październiku podopieczni Andreasa Herzoga przegrali na wyjeździe z Austriakami (1:3) i pokonali Łotwę (3:1). O pierwszym spotkaniu z reprezentacją Polski w tych eliminacjach "Niebiesko-biali" chcieliby jak najszybciej zapomnieć. 10 czerwca na Stadionie Narodowym Polacy rozbili rywala aż 4:0 (gole: Krzysztofa Piątka, Roberta Lewandowskiego, Kamila Grosickiego i Damiana Kądziora).

- W końcu doszliśmy do takiego momentu, że na każdej pozycji mamy wybór. Dwóch, a nawet trzech zawodników na podobnym poziomie. Tylko że to nie jest czas na eksperymenty, awans tego nie zmienia. Do tej pory długo szukaliśmy różnych rozwiązań, ale teraz pora na stabilizację. Nie przewiduję zbyt wielu roszad, bo przesada w drugą też nie jest dobra. Test dla nowego zawodnika nie jest wtedy wymierny. On nie czuje się komfortowo, a my też nie wiemy, jak funkcjonowałby w zespole, który wyszedłby na boisko w normalnych okolicznościach. Poza tym chcemy wygrać, skończyć eliminacje na pierwszym miejscu. Bardzo nam na tym zależy - stwierdził na przedmeczowej konferencji Jerzy Brzęczek.

Izrael - Polska. Przewidywany skład:

Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Kamil Glik, Arkadiusz Reca - Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski - Robert Lewandowski.

Izrael - Polska. Transmisja meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020 w otwartym kanale! TV, stream online, na żywo

Transmisję TV sobotniego meczu Izraelu z Polską przeprowadzą: TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. W Internecie spotkanie 9. kolejki eliminacji ME 2020 obejrzymy na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz na platformie Ipla. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Studio - godz. 18:00 (Polsat Sport, Ipla); 19:05 (TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport); 20:35 (TVP 1)

Transmisja meczu - godz. 20:35 (TVP 1, TVP Sport, Polsat Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport, Ipla);

