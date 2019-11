Reprezentacja Polski do lat 21 przegrała na wyjeździe z Bułgarią 0:3 i straciła pozycję lidera w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy w 2021 roku. Kadra Czesława Michniewicza nie wykorzystała swoich szans, a na dodatek popełniała kuriozalne błędy w obronie. - Zawiedliśmy jako zespół. Nie funkcjonowaliśmy w żadnej formacji, popełnialiśmy mnóstwo niewymuszonych błędów. Stąd tak łatwo stracone bramki. Nie stwarzaliśmy sobie nawet okazji, żeby strzelić gola. Z taką grą nie mamy czego szukać w tej grupie. Sprezentowaliśmy rywalom dwie pierwsze bramki, popełniając ewidentne błędy - przyznał Czesław Michnieiwcz w wywiadzie dla TVP Sport.

I dodał: - Może przyda się nam taki zimny prysznic na półmetku eliminacji. Być można zbyt łatwo wszystko układało się od początku. To nowa drużyna, która powstała po mistrzostwach Europy i wygrywała. Teraz spotkał nas srogi zawód. Jako trener wyciągnę z tego jak najwięcej, żeby w przyszłości zespół funkcjonował zupełnie inaczej - zapewnił selekcjoner kadry U-21.

Po piątkowej porażce Polacy nie są już liderem grupy E w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy w 2021 roku. Zespół Czesława Michniewicza spadł na drugie miejsce i po pięciu meczach traci jeden punkt do liderującej Rosji. Trzecia Bułgaria traci do biało-czerwonych dwa punkty. Do zakończenia eliminacji zostało pięć meczów.

