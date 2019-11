Gdyby sugerować się ostatnim treningiem reprezentacji Polski w Warszawie (w czwartek na stadionie Polonii przy ulicy Konwiktorskiej), wyjściowa jedenastka na sobotni mecz z Izraelem powinna wyglądać tak: Szczęsny - Kędziora, Glik, Bednarek, Reca - Krychowiak, Bielik - Szymański, Zieliński, Frankowski - Lewandowski. Ale niekoniecznie trzeba się nim sugerować, bo z naszych informacji wynika, że na prawej obronie selekcjoner postawi na Bartosza Bereszyńskiego. Czyli na piłkarza, który sześć z ośmiu poprzednich meczów tych eliminacji spędził na lewej obronie.

Lewa obrona to pozycja, która do niedawna była dla kadry przeklęta. Teraz to się zmienia. Jerzy Brzęczek nie ma co prawda takiego komfortu jak na październikowym zgrupowaniu, kiedy mógł wybierać między lewonożnymi Maciejem Rybusem, a Arkadiuszem Recą. Teraz w pełni zdrowy jest tylko Reca, Rybus cały czas ma problemy z mięśniem dwugłowym. O tym, że nie zagra z Izraelem, Brzęczek powiedział wprost na piątkowej konferencji prasowej.

Reca: Na początku krytyka bardzo mnie bolała

- Na początku krytyka bardzo mnie bolała, ale później zacząłem olewać te wszystkie negatywne opinie - mówi Arkadiusz Reca, który przez wiele miesięcy był obiektem drwin. Brzęczkowi też obrywało się za to, że powołuje do kadry piłkarza, który w klubie nie łapie się nawet na ławkę rezerwowych. Dziś Reca to jednak nawet nie tyle podstawowy obrońca reprezentacji Polski, ile przede wszystkim SPAL, gdzie pod koniec sierpnia został wypożyczony z Atalanty.

- Nie potrafię powiedzieć, dlaczego wcześniej nie dostałem szansy w Atalancie, ale nie żałuje tego okresu. Teraz w SPAL pokazuje czego się nauczyłem. Dobrze mi się gra na wahadle, często pomagam w ofensywie, a lubię to robić. Moja gra wygląda coraz lepiej. W Bergamo bardzo rzadko wychodziłem z domu. Nie grałem i nie miałem nastroju. W Ferrarze już nie mam takich problemów - dodaje Reca.

Z Krychowiakiem, ale bez Grosickiego?

Problemów w klubie nie ma też Kamil Grosicki. Ale choć w Hull City regularnie wybiega na boisko, to wszystko wskazuje, że sobotni mecz z Izraelem zacznie na ławce rezerwowych. To chyba największa niespodzianka, bo Grosicki do tej pory każde spotkanie tych eliminacji zaczynał w podstawowym składzie. Brzęczek na skrzydle chce jednak dać szansę Przemysłowi Frankowskiemu, piłkarzowi Chicago Fire, który w ostatnim meczu z Macedonią Północą (2:0) dał bardzo dobrą zmianę. Wszedł na boisko w 73. minucie (za Grosickiego) i w pierwszym kontakcie z piłką strzelił gola na 1:0.

Przez kilka dni pod znakiem zapytania stał też występ Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik Lokomitwu Moskwa przyleciał do Warszawy dopiero w środę. Trzy dni po meczu z Krasnodarem (1:1), w którym strzelił gola, ale został też mocno trafiony w tył głowy. Jeszcze w trakcie spotkania w Rosji wylądował w szpitalu, gdzie stwierdzono u niego wstrząśnienie mózgu. W czwartek Krychowiak jednak już normalnie trenował z kadrą na stadionie Polonii. - Jest do naszej dyspozycji. Nie będzie potrzebował też żadnej dodatkowej ochrony na głowę, na przykład kasku. Poza tym Grzesiek na pewno na takie odzienie by sobie nie pozwolił. Przecież to nasz model - żartował Brzęczek na piątkowej konferencji prasowej.

Jerzy Brzęczek: W końcu mam wybór

Do składu powinien też wrócić Krystian Bielik, który we wrześniu debiutował w kadrze Brzęczka. Miesiąc później pomocnik Derby County nie zagrał ani przeciwko Łotwie, ani Macedonii Północnej, ale gdyby nie kontuzja zachowałby miejsce w składzie. Tak samo, jak zachował Sebastian Szymański. Wygląda na to, że teraz najmłodsi w kadrze stażem, ale i wiekiem (Szymański ma 20 lat, Bielik jest od niego o rok starszy) dostaną kolejną szansę. - Kiedy będę gotowy do wielkiej gry? Myślę, że już jestem. Miejsce w drużynie Czesława Michniewicza zdobyłem przez kontuzję Pawła Bochniewicza. Tak już zostało, nieszczęście Pawła otworzyło mi drzwi. A na miejsce w kadrze Jerzego Brzęczka po prostu zasłużyłem grą. Trener mnie ogląda w Derby, a ja chcę mu pokazać, że zasłużyłem też na miejsce w kadrze na Euro - przyznał Bielik w rozmowie ze Sport.pl, którą zobaczyć można poniżej.

- W końcu doszliśmy do takiego momentu, że na każdej pozycji mamy wybór. Dwóch, a nawet trzech zawodników na podobnym poziomie. Tylko że to nie jest czas na eksperymenty, awans tego nie zmienia. Do tej pory długo szukaliśmy różnych rozwiązań, ale teraz pora na stabilizację. Nie przewiduję zbyt wielu roszad, bo przesada w drugą też nie jest dobra. Test dla nowego zawodnika nie jest wtedy wymierny. On nie czuje się komfortowo, a my też nie wiemy, jak funkcjonowałby w zespole, który wyszedłby na boisko w normalnych okolicznościach. Poza tym chcemy wygrać, skończyć eliminacje na pierwszym miejscu. Bardzo nam na tym zależy - podkreślił Brzęczek. Początek meczu Izrael - Polska w sobotę o 20.45.

Izrael - Polska. Przewidywany skład:

Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Kamil Glik, Arkadiusz Reca - Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski - Robert Lewandowski.