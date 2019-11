Polacy kontrolowali mecz, dłużej utrzymywali się przy piłce, mieli swoje sytuacje, ale popełniali katastrofalne błędy w obronie i przegrali w Bułgarii 0:3. Katastrofa zaczęła się od niezrozumiałego wybicia piłki z autu przez Kamila Pestkę. Lewy obrońca reprezentacji Polski chciał ją zagrać do jednego z obrońców, ale zrobił to zbyt lekko. Piłkę przejęli Bułgarzy i zakończyli całą akcję golem. Kadra Czesława Michniewicza zeszła na przerwę z wynikiem 0:1 i wciąż mogła realnie myśleć o zwycięstwie.

Biało-czerwoni mieli swoje szanse, nieźle wykonywali stałe fragmenty gry, ale byli bardzo nieskuteczni. Pudłował zwłaszcza Sebastian Walukiewicz, który miał przynajmniej dwie doskonałe szanse na gola, ale ani razu nie trafił z kilku metrów w bramkę. - Z taką grą nie mamy czego szukać w tej grupie - mówił po meczu Czesław Michniewicz na antenie TVP Sport.

Co innego Bułgarzy, którzy mieli mało szans, ale wykorzystywali je perfekcyjnie. Drugi i trzeci gol dla Bułgarów to efekt błędów polskiej obrony. Najpierw Jan Sobociński nie nadążył za Ivanovem, który pewnym strzałem po ziemi pokonał Kamila Grabarę, a później ten sam piłkarz zabawił się z polskimi obrońcami, zakręcił Sobocińskim i podwyższył wynik na 3:0. W 69. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Karol Fila i Polacy grali w osłabieniu.

Reprezentacja Polski do lat 21 straciła tym samym pozycję lidera w grupie eliminacyjnej do młodzieżowych mistrzostw Europy w 2021 roku. Kadra Czesława Michniewicza po pięciu meczach zajmuje drugie miejsce w grupie E. Do liderującej Rosji traci jeden punkt. Nad trzecią Bułgarią ma dwa punkty przewagi.

Bułgaria 3-0 Polska

Gole: Tonisław Jordanow (43.), Stanisław Iwanow (51., 61.)

Bułgaria: Naumow - Turicow, Christow, Christow, Laskow - Iwanow (84. Rusew), Najdenow (90. Gawriłow), Antow, Kotew (90. Jankow), Jordanow (90. Kowaczew) - Krystew (76. Minczew)

Polska: Grabara - Gumny, Walukiewicz, Sobociński, Pestka - Listkowski (46. Płacheta), Fila, Ambrosiewicz (46. Kowalczyk), Bogusz (68. Bida), Jóźwiak (74. Lusiusz) - Klimala (74. Slisz)