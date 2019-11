"Arek Milik opuszcza zgrupowanie reprezentacji. Przyjechał na zgrupowanie z odnowionym urazem mięśni brzucha.Po wykonanej diagnostyce i konsultacji z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim oraz podjętej wstępnej terapii postanowiono nie podejmować zbędnego ryzyka pogłębienia urazu w trakcie potencjalnych występów w meczach z Izraelem i Słowenią. Zawodnik wraca do Włoch, gdzie na życzenie klubu będzie przechodził dalszą rehabilitację" - napisał w środę przed południem na swoim Twitterze rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

Brzęczek: To nie czas na eksperymenty

Reprezentacja Polski ma już zapewniony awans na przyszłoroczne Euro. We wtorek Brzęczek pytany był o to, czy w dwóch najbliższych spotkaniach, które kończyć będą eliminację, szansę od niego dostaną zmiennicy. - Do tej pory długo szukaliśmy różnych rozwiązań, więc teraz czas na stabilizację, a nie na eksperymenty. Awans tego nie zmienia. Mamy kręgosłup drużyny. Ale czekam jeszcze przed Euro na błysk jakiegoś zawodnika - być może takiego, który jeszcze powołania nie otrzymał. Liczę, że ktoś taki się w tej kadrze jeszcze pojawi i sprawi, że poziom rywalizacji wzrośnie, że ci bardziej doświadczeni zawodnicy jeszcze bardziej się rozwiną - przyznał Brzęczek (więcej wypowiedzi selekcjonera w poniższym materiale wideo).

Początek meczu z Izraelem w sobotę o 20.45. O tej samej godzinie zaplanowano także mecz ze Słowenią, który rozegrany zostanie we wtorek na PGE Narodowym.