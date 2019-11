Robert Lewandowski jest ostatnio w fenomenalnej dyspozycji. W 11 meczach Bayernu strzelił 16 goli, w październikowych spotkaniach kadry z Łotwą (3:0) oraz Macedonią Północną (2:0) w Rydze zaliczył hat-tricka, a w Warszawie dwie asysty. Coraz częściej pojawiają się głosy, że może znaleźć się w czołówce plebiscytu "Złotej Piłki". Choć głównie są to głosy, które płyną z naszego kraju.

- Nie koncentruję się na tym, naprawdę. Teraz z waszego pytania dowiaduję się w ogóle, że 9 listopada zakończyło się głosowanie, a uroczysta gala jest 2 grudnia - powiedział Lewandowski. - Cieszę się, że jestem wśród nominowanych i nawet mam szansę rywalizować o wysokie miejsce. Ale do plebiscytów podchodzę z lekkim dystansem. W ogóle się nie zastanawiałem nad swoimi szansami, bo w głosowaniu osób z całego świata często są brane pod uwagę różne kryteria i wyniki nie zawsze wyglądają na miarodajne - dodał.

Lewandowski: Śpię dobrze i czekam na werdykt

- Nie koncentruję się na rozstrzygnięciu, śpię dobrze i czekam na werdykt. Skupiam się tylko na tym, by być jak najlepszym piłkarzem i jak najwięcej osiągać na boisku, a indywidualne nagrody to tylko przyjemny dodatek. Oczywiście pięknie byłoby znaleźć się w czołówce [w 2015 roku Lewandowski zajął czwarte miejsce - wyżej, a więc w najlepszej trójce, byli wcześniej z Polski tylko Kazimierz Deyna w 1974 r. oraz Zbigniew Boniek w 1982 r.]. Tym bardziej że obchodzimy stulecie PZPN. Data piękna, ale tutaj nic nie zależy ode mnie - uśmiechnął się Lewandowski.

A kiedy zapytany został o swoją formę z ostatnich tygodni, odparł: - Nigdy w karierze nie miałem tak dobrych wyników badań wydolnościowych. Ale zmieniłem kilka rzeczy, przede wszystkim w przygotowaniach do sezonu. Chodzi o rodzaj ćwiczeń oraz intensywność, z jaką je wykonywałem. Przygotowanie fizyczne ma ogromne znaczenie w meczu, bo wtedy łatwiej o drybling czy skuteczny strzał. Dodaje pewności. Ale ważne jest również skupienie i maksymalna koncentracja, bo czasem decyzje trzeba podejmować w ułamek sekundy. Ciało musi być wypoczęte.

- Sporo się zastanawiałem, co zmienić i widać efekty obranej drogi, ale wciąż będę szukał elementów, które można poprawić. Przed sezonem do sztabu szkoleniowego Bayernu dołączył Hens-Dieter Flick, z którym mam wiele indywidualnych treningów. One też dużo mi dają. Jestem przekonany, że dzięki odpowiedniemu treningowi można wydłużyć swoją karierę. Dlatego liczę, że przede mną jeszcze wiele lat gry w piłkę na bardzo wysokim poziomie - zakończył Lewandowski.