Ani po meczu z Łotwą (3:0), ani trzy dni później po meczu z Macedonią Północną (3:0). Robert Lewandowski po ostatnich meczach kadry nie rozmawiał z dziennikarzami. To sytuacja niespotykana, bo w ostatnich latach - odkąd w 2015 r. przejął kapitańską opaskę - chyba nie było sytuacji, by nie zatrzymał się w mixzonie. A już na pewno nie po takim meczu, w którym strzelił trzy gole (z Łotwą), czyli o jednego więcej niż w sześciu poprzednich spotkaniach tych eliminacji.

- Zostałem wtedy przytrzymany przez telewizję, udzieliłem jej wywiadów i później już zwyczajnie spieszyło mi się do autobusu. Nie chciałem, żeby chłopaki musieli na mnie czekać - uśmiechnął się Robert Lewandowski, kiedy na wtorkowej konferencji prasowej otwierającej listopadowe zgrupowanie zapytany został o to, dlaczego ostatnio nie zatrzymywał się w mixzonie.

Co z zabiegiem Lewandowskiego?

Lewandowski zaczął wtorkową konferencję jednak od odpowiedzi na pytanie na temat swojego zabiegu, który planuje. - Ogólnie z moim zdrowiem jest wszystko dobrze. Nie odczuwam bólu ani dyskomfortu. Jeśli chodzi o sam zabieg, to prawdopodobnie przejdę go pod koniec rundy w grudniu - zdradził Lewandowski. Po czym dodał: - To rzecz, która mi w ogóle nie przeszkadza. Nie czuję bólu w pachwinie. Mam to od dłuższego czasu, ale na każdym treningu mogę robić to, co wcześniej. Nie odczuwam żadnego dyskomfortu, więc można z tym poczekać.

Polska jest już pewna awansu na przyszłoroczne Euro. - Do mistrzostw zostało jeszcze sporo czasu, ale tylko w teorii. Bo spotkamy się tylko w marcu, a potem już będzie czerwiec i wyjazd na turniej. Dlatego nie ma czasu na eksperymenty, tylko na szlifowanie tych elementów, które wymagają poprawy. Musimy iść małymi kroczkami. Ale wiemy, dokąd zmierzamy. I liczymy na to, że nasza forma będzie stale rosnąć - podkreślił kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski: Myślę Piszczek, mówię… kolega

Lewandowski został też zapytany o Łukasza Piszczka, który meczem ze Słowenią pożegna się z kadrą. - Myślę Piszczek, mówię… kolega. Spędziłem z nim wiele lat w Borussii i w reprezentacji. Pokazał na prawej obronie, że po przejściu z innej pozycji, można być najlepszym na świecie - powiedział Lewandowski o Piszczku. - Każde pożegnanie to piękna, ale i smutna historia. Zdajemy sobie sprawę, że kolejni piłkarze muszą Łukasza godnie zastąpić. Ale mamy takich zawodników. Nie chcę ich teraz ze sobą porównywać. Tym bardziej z Łukaszem, który zrobił i dla kadry, i dla Borussii tak dużo, że zapamiętany zostanie na długo. Wielki szacunek dla niego. Będzie nam go brakować - podkreślił Lewandowski.